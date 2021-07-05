В России хотят повысить налоги на 400 миллиардов рублей

В правительстве России обсуждают «донастройку» налоговой системы. Она должна приносить по 400 миллиардов рублей ежегодно, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компетентные источники.

Повысить налоги предлагается по четырем направления. Более 100 миллиардов рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Около 90 миллиардов принесут корректировка и расширение налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. 100 миллиардов намерены добыть благодаря совершенствованию системы уплаты акцизов. Причем речь идет о некоторых видах алкоголя и сахаросодержащих напитков. Наконец, еще 100 миллиардов рублей хоть взять у состоятельных физических лиц.

В Кремле уже отреагировали на слухи о повышении налогов.

«Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», — цитирует "Лента" пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.