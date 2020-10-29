В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 9

Завтра, 30 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +6,+8°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, днем на севере мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +4,+9°С, на севере 0,+5°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше в первой половине дня до +6, к вечеру до -3, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +9, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото goodfon.ru