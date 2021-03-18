18 марта 2021, 16:13
В пятницу температура воздуха в Карелии опустится до минус 19
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 19 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14°С, по северным районам местами до -19°С, днем -4, -9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-12, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже -8-11, переменная облачность, небольшой снег.
В Сортавале -6-9, переменная облачность, возможен небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото mycdn.me