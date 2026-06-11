В преддверии Зелёного дня Сбер разыграет 100 млн бонусов СберСпасибо

Для участия достаточно оплатить любой картой СберБанка 5 и более покупок — от 1000 рублей каждая.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер уже в шестой раз проводит Зелёный день, который в этом году начнётся намного раньше и будет ещё более выгодным. Основные предложения станут доступны с 9 по 12 ноября. Акция с розыгрышем более 100 млн бонусов СберСпасибо уже стартовала.

Чтобы принять в ней участие, в период с 10 по 31 октября включительно нужно совершить более пяти транзакций на сумму от 1000 рублей по любой карте СберБанка (кредитной или дебетовой) или с помощью SberPay. Среди всех, кто выполнит эти простые условия, случайным образом определятся победители. В итоге 10 участников получат по 1 млн бонусов каждый, 100 человек — по 100 тыс. бонусов, ещё 500 участников — по 50 тыс. бонусов и 7000 — от 5 до 10 тыс. бонусов.

Также клиенты Сбера, которые совершат больше пяти покупок до 8 ноября, смогут поучаствовать в розыгрыше 2000 призов по 5000 бонусов. Самый активный участник, который совершит наибольшее количество покупок, получит дополнительно 1 млн бонусов СберСпасибо. Призы будут зачислены на бонусные счета победителей до 30 ноября.

Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят выгодные и полезные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. С 9 по 12 ноября в рамках Зеленого дня будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.

Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них Зелёный день стартует на три дня раньше — с 6 ноября, — а условия по ряду продуктов и сервисов будут ещё более выгодными, чем для всех остальных: повышенный кешбэк, больший размер скидки. Так, у всех, кто пока не подключил подписку, есть ещё почти месяц, чтобы её оформить.



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