В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 6

Завтра, 23 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем +1, +6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже 0+2, пасмурно, дождь.

В Сортавале +2+4, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Сохранится повышенная геомагнитная активность.