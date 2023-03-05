В понедельник сугробы в Карелии продолжат расти

Синоптики карельского гидрометцентра дали прогноз на начало короткой рабочей недели. В Петрозаводске 6 марта облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -13, -15, днем -8, -10. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии в понедельник также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -15, -20, при прояснениях -22, -27, на юге местами -8, -13. Днем температура воздуха -4, -9, на севере местами до -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -23, днем -10;

В Кондопоге ночью -13, днем -8;

В Медвежьегорске ночью -16, днем -10;

В Олонце ночью -11, днем -3;

В Пудоже ночью -12, днем -6;

В Сегеже ночью -17, днем -11;

В Сортавале ночью -9, днем -4;

В Суоярви ночью -12, днем -7. // фото «Петрозаводск говорит»