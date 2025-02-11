В погоде пока без перемен - синоптики дали прогноз на среду

В среду в Петрозаводске все еще облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, -2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7, днем -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем -1;

В Кондопоге ночью -7, днем +1;

В Медвежьегорске, Сортавале ночью -7, днем 0;

В Олонце ночью -6, днем 0;

В Пудоже ночью -9, днем -2;

В Сегеже ночью -9, днем 0;

В Суоярви ночью -8, днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»