В Петрозаводске задержали торговцев поддельным алкоголем и сигаретами

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя и его 53-летней знакомой. Их обвиняют в реализации поддельного алкоголя и сигарет в столице Карелии и в ближайших районах, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские установили точки сбыта продукции - небольшие магазинчики, а также место хранения контрафактного товара. Было изъято более 100 000 пачек сигарет и около 950 бутылок крепкого алкоголя. Общая стоимость товара превышает 12 миллионов рублей.

Стражи порядка предупреждают, что любая поддельная продукция может быть опасна для здоровья. За ее реализацию предусмотрено суровое наказание, вплоть до лишения свободы. // Фото: скриншот видео МВД