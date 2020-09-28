В Петрозаводске выберут лучший ягодный или грибной костюм

Конкурс на лучший ягодный или грибной костюм стартует на этой неделе - 1 октября. Для участия в «Праздничном осеннем дефиле» нужно придумать и создать образ и записать видео.

Съемку «ягодных моделей» организуют в здании Городского дома культуры на площади Кирова, 1, в карельской столице. Организаторы просят участников не использовать в образе зеленый цвет из-за особенностей видеосъемки.

«Праздничный костюм, отражающий образ карельской лесной ягоды или гриба, должен быть ярким, но без использования зеленого цвета. Это нужно для того, чтобы при съемке, которая будет вестись на зелёном фоне (хромакее), не потерялись детали и не получились сквозные прорехи. Если в костюме используется листва, то сделайте ее осенней - желтого или оранжевого цвета»,

- призвали организаторы конкурса. Запись видео будет вестись с 1 по 28 октября по предварительной договоренности по номеру: 76-61-29.

Участников просят придумать название костюма и отрепетировать дома показ, в котором должны быть повороты, короткая проходка, движения или небольшой танец. Ролик большого «Ягодного дефиле» покажут к празднику «Марьяне», 4 ноября, во «ВКонтакте».