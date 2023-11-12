В Петрозаводске собирают рождественские подарки для детей

В столице Карелии стартовала традиционная акция «Рождество в каждый дом». Подарить частичку тепла и радости сможет любой желающий. Подарки собирают для детей до 18 лет, вещи должны быть новыми.

В качестве подарка подойдут развивающие игрушки, книжки, кубики, говорящие игрушки, любые игрушки кроме мягких; книги, настольные игры, наборы для творчества, конструкторы, машинки, солдатики, куклы, наборы для рукоделия, игрушки на радиоуправлении и т.д; наушники, портативные колонки, флешки, пауэр- банки, косметика, кошельки; сертификаты в кино, в магазин молодежной одежды, в книжный или можно собрать свой подарок-сюрприз. Для семьи нуждающихся можно подарить продуктовые наборы к празднику, но продукты должны быть длительного хранения.

Петрозаводчан-волшебников просят указать на своем подарке, на какой возраст и пол он рассчитан. Подарки также просят не заклеивать.

Подарки будут собирать до 25 декабря, принести их можно на Вольную, 1, с 10:00 до 13:00. // фото unsplash.com/ Kira Auf Der Heide