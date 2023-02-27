В Петрозаводске работает новый современный диагностический центр
В «Центре Компьютерной томографии» проводится максимально точная и безопасная диагностика состояния здоровья.
Все исследования в «Центре Компьютерной томографии» выполняются на новейшем оборудовании.
Сверхнизкая лучевая нагрузка и превосходное качество изображений позволяет всего за несколько минут с максимальной точностью оценить состояние органов, тканей и возможных изменений в них.
Обследование методом компьютерной томографии остается одним из наиболее эффективных способов предотвратить развитие серьезных заболеваний органов грудной и брюшной полости, головного мозга, сердца и сосудов.
Мультиспиральный КТ в Центре имеет стопроцентную достоверность.
Врачи «Центра Компьютерной Томогафии» гарантируют экспертный уровень выполнения диагностических процедур, безопасность и комфорт для каждого пациента.
Доверьте свое здоровье высококвалифицированным специалистам.
Записаться на консультацию можно по телефону: (8142) 632-303.
«Центр Компьютерной томографии» находится по адресу город Петрозаводск, наб Варкауса, д. 35.
Подробности на сайте Pckt.ru.
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