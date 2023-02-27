В Петрозаводске работает новый современный диагностический центр

В «Центре Компьютерной томографии» проводится максимально точная и безопасная диагностика состояния здоровья.

Все исследования в «Центре Компьютерной томографии» выполняются на новейшем оборудовании.

Сверхнизкая лучевая нагрузка и превосходное качество изображений позволяет всего за несколько минут с максимальной точностью оценить состояние органов, тканей и возможных изменений в них.

Обследование методом компьютерной томографии остается одним из наиболее эффективных способов предотвратить развитие серьезных заболеваний органов грудной и брюшной полости, головного мозга, сердца и сосудов.

Мультиспиральный КТ в Центре имеет стопроцентную достоверность.

Врачи «Центра Компьютерной Томогафии» гарантируют экспертный уровень выполнения диагностических процедур, безопасность и комфорт для каждого пациента.

Доверьте свое здоровье высококвалифицированным специалистам.

Записаться на консультацию можно по телефону: (8142) 632-303.

«Центр Компьютерной томографии» находится по адресу город Петрозаводск, наб Варкауса, д. 35.

Подробности на сайте Pckt.ru.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

На правах рекламы. ООО «Центр компьютерной томографии». ИНН 1001355921. ERID Pb3XmBtzt8wTMZrFuCazCN6rtqduP2roytJYvAa