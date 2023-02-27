27 февраля 2023, 16:30
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В Петрозаводске работает новый современный диагностический центр

Диагностика проводится с помощью методов компьютерной томографии

 В «Центре Компьютерной томографии» проводится максимально точная и безопасная  диагностика состояния здоровья.

Все исследования  в «Центре Компьютерной томографии» выполняются на новейшем оборудовании.

Сверхнизкая лучевая нагрузка и превосходное качество изображений позволяет всего за несколько минут с максимальной точностью оценить состояние органов, тканей и возможных изменений в них.

Обследование методом компьютерной томографии остается одним из наиболее эффективных способов предотвратить развитие серьезных заболеваний органов грудной и брюшной полости, головного мозга, сердца и сосудов.

Мультиспиральный КТ  в Центре  имеет стопроцентную достоверность.

Врачи  «Центра Компьютерной Томогафии» гарантируют экспертный уровень выполнения диагностических процедур, безопасность и комфорт для каждого пациента.

Доверьте свое здоровье высококвалифицированным специалистам.

Записаться на консультацию можно по телефону: (8142) 632-303.

«Центр Компьютерной томографии» находится по адресу город Петрозаводск, наб Варкауса, д. 35.

Подробности на сайте  Pckt.ru.

 

 

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На правах рекламы. ООО «Центр компьютерной томографии». ИНН 1001355921. ERID Pb3XmBtzt8wTMZrFuCazCN6rtqduP2roytJYvAa

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Центр Компьютерной томографии
Мультиспиральный КТ
Варкауса
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