12 июля 2022, 13:47
Спорт

В Петрозаводске пройдут итоговые старты «Онежская волна»

Для участия необходима регистрация

В столице Карелии в субботу, 16 июля, в 10:00 стартуют итоговые соревнования проекта «Онежская волна». Они состоятся в Пиратской бухте на территории Выгойнаволок. По сообщению пресс-службы минспорта республики, в программе мероприятия состязания по вейкбордингу среди детей, а также гонка на сапбордах.

«Мероприятие проводится в рамках проекта «Онежская волна» при поддержке Фонда президентских грантов. Победителей и призеров ждут дипломы и призы от спонсоров и партнеров проекта»,

- рассказали в ведомстве.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Фото: pxhere.

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Метки: 
новости Карелии
итоговые старты
«Онежская волна»
пиратская бухта
Выгойнаволок
сапборд
спорт