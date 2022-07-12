В Петрозаводске пройдут итоговые старты «Онежская волна»

В столице Карелии в субботу, 16 июля, в 10:00 стартуют итоговые соревнования проекта «Онежская волна». Они состоятся в Пиратской бухте на территории Выгойнаволок. По сообщению пресс-службы минспорта республики, в программе мероприятия состязания по вейкбордингу среди детей, а также гонка на сапбордах.

«Мероприятие проводится в рамках проекта «Онежская волна» при поддержке Фонда президентских грантов. Победителей и призеров ждут дипломы и призы от спонсоров и партнеров проекта»,

- рассказали в ведомстве.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке. Фото: pxhere.