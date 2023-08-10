В Петрозаводске пройдет матч памяти футбольного клуба «Пахтакор-79»

В честь футбольного клуба "Пахтакор-79" в День физкультурника состоится международный матч Россия - Узбекистан на футбольном поле стадиона "Юность".

Напомним, что авиакатастрофа, произошедшая 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском, оказала глубокое воздействие не только на поклонников Узбекистана, но и Советского Союза. Почти все игроки команды "Пахтакор" находились на борту этого самолета.

Ташкентские игроки показали яркую игру, которая надолго осталась в памяти всех футбольных фанатов. Многие из футболистов "Пахтакора" гордо представляли СССР в составе национальной команды, пишет сообщество "Спорт - норма жизни Карелия".

Автономная некоммерческая организация "Инициатива", национально-культурная автономия узбеков Карелии и Федерация футбола Республики Карелия совместно проводят футбольный матч, чтобы отдать дань памяти всем, кто погиб в авиакатастрофе 1979 года, включая футболистов и тренеров "Пахтакор-79".