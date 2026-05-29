В Петрозаводске пройдет ледовое шоу “Царевна-лягушка”

Жители Петрозаводска и гости города смогут посетить музыкальный спектакль 8 января в СК «Луми» (0+)

Зрителей ждёт синергия богатства русского культурного наследия и грации фигурного катания на коньках. Увлекательная история в исполнении профессиональных спортсменов, лауреатов и победителей российских и международных соревнований по фигурному катанию. Знакомые герои, яркие костюмы, авторские песни и музыка от композитора Людмилы Фадеевой-Москалевой обязательно полюбятся зрителям всех возрастов.





Праздничное представление перенесёт зрителей в волшебный мир русских народных сказок. Иван Царевич, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный, уморительные скоморохи и Царь Еремей поведают удивительную историю о добре и зле.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных

Инициатив. В 2023 году команда спектакля на льду прошла отбор и стала победителем конкурса на получение гранта. За счет средств фонда были пошиты новые костюмы и произведены новый реквизит и декорации для спектакля.



Хореограф-постановщик - двукратная чемпионка мира среди профессионалов, бронзовый призёр Чемпионата СССР, чемпионка US Open Елена Леонова



Титулованные участники спектакля:



Елена Йованович — призёр и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекорда Гиннеса России.



Юлия Лазуто — воздушная гимнастка, артистка шоу балета Тодес,

победитель и призер российских фестивалей по воздушной гимнастике.



Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова (в роли скоморохов) — чемпионы мира среди юниоров, чемпионы Юношеских Олимпийских игр, чемпионы России среди юниоров, мастера спорта международного класса, обладатели мировых рекордов.





Создатели спектакля - ледовый театр Ice Stage - яркие представители современной индустрии фигурного катания. Продюсеры: Мария Жукова и Александра Захарова,

Организация тура и диджитал продакшн: агентство Ice-Entertainments.



