В Петрозаводске пройдет конференция «В IT и точка»

Куда пойти и с чего начать учиться, чтобы стать востребованным специалистом в IT-сфере расскажут специалисты на бесплатной конференции 15 апреля в Петрозаводске (16+)

«В IT и точка» – это масштабное событие для тех, кто хочет работать в сфере информационных технологий, но не знает, с чего начать. Конференция состоится более чем в 50 городах по всей России.

Участники мероприятия смогут окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами, пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний и узнать условия обучения в ведущих образовательных центрах страны.

В Петрозаводске в офлайн-формате конференция пройдет 15 апреля в к/т «Премьер», (Петрозаводск, ул. Правды, 38В, большой зал)

Цели конференции: популяризация отрасли IT, помощь в выборе будущей IT-профессии и алгоритм трудоустройства. Сближение между потенциальными студентами и будущими работодателями.

В программе конференции: темы выбора профильного заведения для получения новой и востребованной профессии, путь от смены профессии до заветной мечты и взаимоотношения между потенциальными IT-специалистами и компаниями в этой сфере.

Ожидается, что в конференции примут участие около 200 человек.

В программе:

– выступления ведущих лидеров рынка IT-сферы города и приглашенных спикеров;

– живое общение с крутыми специалистами-практиками IT-сферы;

– честное объяснение, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере, как определиться с первым и каждым следующим шагом;

– истории успеха;

– конкурсы и розыгрыши от партнеров.

Предстоящая конференция даст новые импульсы для людей, решивших связать свою жизнь с миром IT-технологий, и поможет выстроить планы.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация на официальном сайте «В IT и точка».

На правах рекламы. АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП". ИНН 7730265193.