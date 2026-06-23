В Петрозаводске прошел конкурс профмастерства «Дока-2025»

В «РКС-Холдинге» определены победители - лучшие профессионалы своего дела в коммунальной сфере

Лучшая производственная команда. Фото: РКС-Петрозаводск

В Петрозаводске завершился межрегиональный финал конкурса профессионального мастерства среди сотрудников «Российских коммунальных систем» - «Дока-2025». В течение нескольких дней лучшие специалисты коммунальной отрасли из восьми регионов страны соревновались в мастерстве и скорости выполнения рабочих заданий.

В конкурсе участвовали представители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края, Амурской, Самарской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также команды принимающей стороны — АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети».

Вручение дипломов представителям команд-участников

Программа включала теоретические задания и практические испытания. Оценивались не только скорость и качество выполнения заданий, но и строгий контроль соблюдения норм безопасности.

Для нашей компании большая честь принимать финал такого масштабного конкурса именно в год 20-летия „РКС-Петрозаводск“ и 90-летия городского Водоканала. Уверен, что обмен опытом и здоровое соперничество станут стимулом для новых свершений и напрямую повлияют на качество нашей работы для жителей,

- отметил главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

Лучший электромонтер

«Конкурс „Дока“ — это не просто проверка навыков, а серьезный импульс для развития всей коммунальной отрасли. Здесь работают настоящие профессионалы, от мастерства которых зависит надежность жизненно важных систем», - подчеркнул Олег Николаев, технический директор «РКС-Холдинг».

Лучшие водители

По итогам испытаний победители определились в семи номинациях:

Лучший лаборант химического анализа — Александра Есина (ООО «Самарские коммунальные системы»).

Лучший электромонтер — Алексей Трепалов (АО «ПКС-Водоканал»).

Лучший водитель — Игорь Булатов (АО «ПКС-Тепловые сети»).

Лучший машинист экскаватора — Дмитрий Воронцов (ООО «Амурские коммунальные системы»).

Лучший сварщик — Иван Букин (ООО «Новогор-Прикамье»).

Лучший слесарь — Константин Дмитриев (ООО «Самарские коммунальные системы»).

Лучшая ремонтная бригада — ООО «Новогор-Прикамье».

Главный титул конкурса — «Лучшая производственная команда» — также завоевала команда ООО «Новогор-Прикамье».

Лучшие бригады

Дополнительно жюри конкурса отметило особо отличившихся сотрудников специальными номинациями.

Конкурс профмастерства «Дока» проводится с 2012 года и стал девятым по счету. В этом году он впервые состоялся после ковидных ограничений на межрегиональном уровне.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146