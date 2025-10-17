В Петрозаводске появится новое место для прогулок

«Охта Групп Карелия» открывает новый пешеходный бульвар и набережную и приглашает жителей и гостей Петрозаводска на праздник (0+)

Фото: «Охта Групп Карелия»

В эту субботу, 18 октября, жителей и гостей столицы Карелии приглашают на открытие пешеходного бульвара и набережной в самом центре города.

Новое общественное пространство - Ярцовская аллея - создано для прогулок, встреч и отдыха и станет настоящим украшением городской среды.

Строительная компания «Охта Групп Карелия» подготовила для гостей интересную праздничную программу.

С 12:00 до 15:00 Ярцовская аллея порадует гостей особой атмосферой и разнообразными развлечениями для взрослых и детей. Организаторы обещают развлекательные состязания, энергичную музыку, аппетитные угощения и приятные сюрпризы. Отличное расположение духа обеспечено каждому. Кроме того, гости праздника смогут поучаствовать в фотоконкурсе с возможностью выиграть главный приз – телевизор*.

Также можно будет побывать на экскурсии в клубном доме «Речка-2» и лично оценить удобство жизни в престижном районе – на берегу реки Лососинки, в самом сердце Петрозаводска.

Праздник – это отличная возможность сделать приятный сюрприз близким и провести время с семьей на свежем воздухе. Гостей ждут на Ярцовской аллее 18 октября с 12 до 15 часов.

*Подробности об организаторе, правилах участия в розыгрыше, порядке получения приза можно уточнить по телефону: 8 (8142) 33-22-44.

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