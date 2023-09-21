В Петрозаводске открыли набор на бесплатные курсы карельского языка

Начинается набор на курсы карельского языка в Петрозаводске. Научиться говорить и читать на собственно карельском и ливвиковском наречиях могут все желающие, независимо от уровня знания языка и возраста. Занятия бесплатные.

Оргсобрание состоится 2 октября в 18:00 в большом зале Центра народного творчества Карелии (пл. Ленина, 2). Там можно встретиться с педагогами, ознакомиться с расписанием занятий, а также задать интересующие вопросы.

Записаться на курсы можно:

- на организационном собрании 2 октября;

- по телефону (8142) 55-95-00 доб. 103, пн. – пт. с 14:00 до 17:00;

- через сообщения группы Центра народного творчества с указанием: ФИО, электронной почты, номера телефона, наречия (собственно карельское и ливвиковское).



Курсы карельского языка проводит Региональная общественная организация «Союз карельского народа» и Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.