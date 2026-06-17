В Петрозаводске начали заселение дома бизнес-класса «Настоящий»

Квартиру в центре города с паркингом можно приобрести с платежом от 35 тысяч рублей в месяц

Фото: Нова-реалти

Строительная компания NOVA сообщила о вводе в эксплуатацию жилого дома «Настоящий», расположенного в центре Петрозаводска. Здание полностью готово, покупатели могут получить ключи в день подписания договора.

Застройщик предлагает квартиры с ежемесячным платежом от 35 000 рублей*. В составе комплекса предусмотрен собственный паркинг, что обеспечивает жильцов машиноместами в условиях дефицита парковочного пространства в центральной части города.

Дом расположен в историческом центре карельской столицы, в пешей доступности от него находятся предприятия сферы услуг, торговли и культурные объекты.

Почему стоит вложить средства в недвижимость центра Петрозаводска?

Актив, который растёт в цене. Недвижимость в сердце города — это не просто крыша над головой, а надёжный инструмент сохранения и приумножения капитала. Со временем её стоимость только увеличивается.

Парковка без забот. Забудьте о бесконечных поисках свободного места в центре: собственное машиноместо решит эту проблему раз и навсегда.

Жизнь в комфорте. Рядом — магазины, уютные кафе, рестораны и достопримечательности: всё, что нужно для повседневной жизни и приятного отдыха, находится буквально в двух шагах.

Статусное проживание. Жить в центре — значит наслаждаться высоким уровнем комфорта и подчёркивать свой социальный статус.

Инвестиция с перспективой. Квартиры бизнес‑класса в центре всегда пользуются спросом — это не просто жильё, а грамотное вложение средств с долгосрочным эффектом.

Подробные условия акции можно узнать в отделе продаж по адресу: пр. Комсомольский, д. 29, по тел.: 8 (8142) 59-47-47 и на сайте.

*Объект акции – квартира площадью 45 кв. м и машино-место (паркинг) площадью 30,7 кв. м в жилом доме бизнес-класса «Настоящий» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Закаменская, д. 3.

Акция действует с 14 мая по 31 декабря 2026 г. включительно. Расчёт ежемесячного платежа (35 000 руб. в месяц) является примерным и рассчитан для квартиры площадью 45 кв. м стоимостью 8 030 000 руб. и машино-места (паркинг) стоимостью 2 845 890 руб., общей стоимостью 10 875 890 руб., при первоначальном взносе 4 956 054 руб. Для других планировок и машино-мест платёж может отличаться. Точный размер платежа уточняйте у организатора акции.

Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк» по программе «Семейная ипотека» при условии комплексного страхования. Срок кредитования — 30 лет. Ставка 6% годовых действует на весь срок кредита при условии соблюдения заёмщиком требований банка. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Покупателям рекомендуют ознакомиться с полными условиями и оценить финансовые риски до подписания договора.

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