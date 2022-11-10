В Петрозаводск сегодня придет потепление

Сегодня, 10 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +6,+8°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега, мокрого снега. Ветер южный, юго-западный, на севере восточный, юго-восточный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха 0, +5°С, на юге до +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+1, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже 0+4, пасмурно, дождь.

В Сортавале +5+8, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: «Петрозаводск говорит»