В Пенсионном фонде расскажут о введении электронных трудовых книжек

Во вторник, 4 февраля, Отделение Пенсионного фонда по РК проводит горячую линию по вопросам учета пенсионных прав граждан и введения электронных трудовых книжек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы жителей республики и представителей работодателей ответит заместитель управляющего Отделением ПФР Ирина Михайловна Каратай.

Жители Карелии могут звонить 4 февраля с 11.00 до 13.00 по телефону: (814-2) 79-55-00.