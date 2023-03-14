В одном из районов Петрозаводска в среду отключат электроэнергию

В среду, 15 марта, энергетики проведут работы по обновлению оборудования в районе СКЗ. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Из-за работ ожидаются перебои в снабжении электричеством домов, расположенных на улице Сулажгорский кирпичный завод. Отключения ожидаются с 9 до 12 часов.

Энергетики принесли жителям района извинения за временные неудобства. // Фото: freepik.com