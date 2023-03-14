14 марта 2023, 17:02
В одном из районов Петрозаводска в среду отключат электроэнергию
В среду энергетики проведут работы в районе СКЗ
В среду, 15 марта, энергетики проведут работы по обновлению оборудования в районе СКЗ. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».
Из-за работ ожидаются перебои в снабжении электричеством домов, расположенных на улице Сулажгорский кирпичный завод. Отключения ожидаются с 9 до 12 часов.
Энергетики принесли жителям района извинения за временные неудобства. // Фото: freepik.com