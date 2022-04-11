В Новгородской области начнут выпускать детскую эко-одежду

Новгородская компания, занимающаяся выпуском экологически чистой продукции для сна и отдыха, планирует в ближайшем будущем выпуск детской одежды и постельного белья. Об этом заявила novvedomosti.ru гендиректор производства Мария Белкина.

«Экономические санкции на нас никак не повлияли - сырье и ткани из России. Некоторые виды растительных наполнителей – хвою и мох – собирают в лесах Новгородской области. Занятость на производстве полная, так как востребованность продукции на внутреннем рынке увеличивается», - рассказала она.

Сейчас компания создает экологически чистую продукцию для сна и отдыха – подушки, стеганые одеяла и покрывала, подушки для беременных, валики для путешествий, бортики в детские кроватки, подушки на стулья, лежанки для животных, игрушки-подушки, наполнением которых является природный материал. Фото: novvedomosti.ru.