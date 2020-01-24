В Музыкальном театре покажут самый ранний в истории балет

14 февраля Музыкальный театр Карелии представит премьеру балета «Тщетная предосторожность. Балет о соломе, или Плохо сбереженная дочь» на музыку Л. Герольда – легкую и изящную танцевальную комедию в постановке Кирилла Симонова, сообщает минкульт Карелии.



Этот балет – самый ранний из дошедших до нашего времени старинных танцевальных шедевров. Впервые выпущенный в свет за две недели до взятия Бастилии, он вполне соответствовал новой эпохе: на сцене танцевали крестьяне, а в музыке отчетливо угадывались народные песни и танцы.

"В основе сюжета «Тщетной предосторожности» – история очаровательной девушки, которая мечтает соединиться с возлюбленным, тогда как мать рассчитывает выдать ее за богатого, но простоватого соседа. Для своего времени это был настоящий прорыв в балетном искусстве: на сцене появились не боги и герои, а персонажи из простого народа с их нехитрыми радостями",

- сообщается в релизе.

Кирилл Симонов постарался максимально сохранить старинную французскую хореографию и живой юмор сюжета, а картину идиллической сельской жизни передать с поправкой на современное поколение театралов. «Тщетная предосторожность» – это французская балетная классика, где танец требует уверенной мелкой техники ног, большого количества различных прыжков, виртуозных вращений, – рассказывает хореограф. – Над всем этим мы сейчас работаем с танцовщиками.



Премьера спектакля состоится в Музыкальном театре в День влюбленных – 14 и 15 февраля.