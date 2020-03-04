В Минфине РФ рассказали о мерах поддержки для Карелии

Десять наименее социально-экономически развитых регионов России в течение ближайших пяти лет получат 50 миллиардов рублей.

Начиная с 2020 года, планируется предоставлять по 10 миллиардов рублей ежегодно. В их числе республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области, сообщает РИА Новости. Специальные меры поддержки разработали в Минфине РФ.

Для этих регионов утвердят индивидуальные программы комплексного социально-экономического развития. По сообщению министерства, в отношении них федерация также взяла обязательства по финансированию 99% расходов на реализацию полномочий субъектов РФ в рамках предоставления субсидий, не относящихся к национальным проектам.

Пока что индивидуальная программа социально-экономического развития до 2024 года утверждена для Курганской области.