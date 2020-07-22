В Лоухском районе пенсионер решил напасть на полицейского с ножом

В Лоухский районный суд направлено дело в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает прокуратура Карелии.

Инцидент произошел в январе текущего года. Обвиняемый зашел в гости к знакомому выпить. Позднее по этому же адресу прибыли полицейские, расследовавшие ранее кем-то совершенную кражу.

Визит правоохранителей гостю квартиры не понравился.

«В процессе их общения с хозяином квартиры изрядно выпивший обвиняемый беспричинно стал высказывать угрозы причинения ножевого ранения и убийства в адрес одного из сотрудников органов правопорядка. Затем он встал из-за стола и попытался накинуться на полицейского, но был остановлен знакомым»,

- пишет прокуратура.

Вину пенсионер признал, дело передано в суд. Мужчину могут приговорить к штрафу в размере до двухсот тысяч рублей или лишению свободы на срок до пяти лет.