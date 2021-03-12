12 марта 2021, 11:41
В лесах Прионежского района будут ловить иностранных граждан
Полицейские проверят предприятия лесопромышленного комплекса
С 15 по 19 марта, в рамках операции «Лес», правоохранители Карелии проведут проверку предприятий лесной промышленности на территории Прионежского района, сообщает паблик «Полиция Прионежского района»
Цель мероприятия – выявление и пресечение незаконной миграции и противоправных действий со стороны иностранных граждан, а также россиян и организаций, привлекающих иностранную рабочую силу.
Фото из группы «Полиция Прионежского района»