В лесах Прионежского района будут ловить иностранных граждан

С 15 по 19 марта, в рамках операции «Лес», правоохранители Карелии проведут проверку предприятий лесной промышленности на территории Прионежского района, сообщает паблик «Полиция Прионежского района»

Цель мероприятия – выявление и пресечение незаконной миграции и противоправных действий со стороны иностранных граждан, а также россиян и организаций, привлекающих иностранную рабочую силу.

Фото из группы «Полиция Прионежского района»