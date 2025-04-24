В Костомукше выразили соболезнования в связи с гибелью Артема Тарбенко

24 апреля на севере Карелии проводили в последний путь еще одного погибшего участника специальной военной операции. О гибели Артема Тарбенко стало известно в середине марта.

«Сегодня мы снова скорбим... Костомукша простилась с Артемом Тарбенко - еще одним нашим бойцом, погибшим в зоне СВО. Это тяжелая и невосполнимая утрата для родных и близких героя», - написал глава Костомукшского городского округ Сергей Новгородов.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью участника специальной военной операции.