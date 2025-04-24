24 апреля 2025, 14:52
В Костомукше выразили соболезнования в связи с гибелью Артема Тарбенко
С участником специальной военной операции простились 24 апреля
фото vk.com/id610914518?w=wall610914518_2295
24 апреля на севере Карелии проводили в последний путь еще одного погибшего участника специальной военной операции. О гибели Артема Тарбенко стало известно в середине марта.
«Сегодня мы снова скорбим... Костомукша простилась с Артемом Тарбенко - еще одним нашим бойцом, погибшим в зоне СВО. Это тяжелая и невосполнимая утрата для родных и близких героя», - написал глава Костомукшского городского округ Сергей Новгородов.
Он выразил соболезнования в связи с гибелью участника специальной военной операции.