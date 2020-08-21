В Кондопоге и Медвежьегорске поймали магазинных воров

20 августа на пульт райотдела вневедомственной охраны в Медвежьегорске поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта – сетевого магазина на улице К. Либкнехта, сообщает управление Росгвардии по РК.

Росгвардейцами была задержана 42-летняя местная жительница, пытавшаяся вынести без оплаты товар на сумму около 1 300 рублей.

Втрое больше украл из торговой точки, расположенной на Октябрьском шоссе в Кондопоге, юный житель города. В зале самообслуживания он взял десять коробок шоколадных наборов на общую сумму 3 600 рублей, спрятал их и пронёс мимо кассы.

Вора задержал дежурный наряд вневедомственной охраны, прибывший по сигналу тревоги.

Задержанных передали сотрудникам районных подразделений полиции.