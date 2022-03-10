В Кижах стартует экстремальный лыжный марафон

В преддверии окончания лыжного сезона 19 марта в Карелии проведут экстремальный лыжный марафон КИЖИ SKI x-RACE. Участникам предстоит пройти более 60 километров.

Как сообщили в региональном министерстве образования и спорта, старт мероприятия будет дан на острове Кижи, а финишируют участники на набережной Онежского озера. Всего им предстоит пробежать 63,5 километра по достаточной сложной трассе.

«Мероприятие носит приключенческий характер: бег на лыжах по ледяному Онежскому озеру, поездка на воздушной подушке, экскурсия по музею-заповеднику», - рассказали организаторы.

В 8.00 начнется выдача стартовых пакетов на месте старта. В 10.00 участники гонок должны прибыть на остров Кижи, где для них проведут экскурсию. А в 12.00 будет дан старт марафону. После 19.00 пройдет награждение самых активных лыжников.