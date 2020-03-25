25 марта 2020, 21:15
Мир

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

Болезнь, передающаяся через грызунов, ранее никогда не убивала людей в Поднебесной

В Китае первый человек скончался от нового хантавируса. Житель провинции Юньнань умер прямо в автобусе, который направлялся в город Шаньдун, сообщает издание Global Times.

Отмечается, что это первый зарегистрированный случай смерти в Поднебесной от хантавируса. Ранее летальные исходы фиксировались только в Аргентине и Чили.

Хантавирусы распространяются через грызунов. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этого вида вирусов, отмечают специалисты.

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Китай
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болезнь
хантавирус
грызуны
здоровье