В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае первый человек скончался от нового хантавируса. Житель провинции Юньнань умер прямо в автобусе, который направлялся в город Шаньдун, сообщает издание Global Times.

Отмечается, что это первый зарегистрированный случай смерти в Поднебесной от хантавируса. Ранее летальные исходы фиксировались только в Аргентине и Чили.

Хантавирусы распространяются через грызунов. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этого вида вирусов, отмечают специалисты.