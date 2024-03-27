Это заключительный концерт абонемента «Вечера с Мужским камерным хором» в сезоне 2023/2024 (6+)

30 марта в Карельской филармонии состоится концерт «В гости к петроглифам». Будут звучать хоровые миниатюры о Карелии и северной природе композиторов Антона Вискова и Евгения Сергеева. Уже традиционно своё авторское историко-просветительское слово готовит Михаил Гольденберг, директор Национального музея РК и один из самых талантливых рассказчиков нашего времени.

Два года назад, в январе 2022 года, Мужской камерный хор уже представлял программу, посвящённую петроглифам. Тогда в большом зале Карельской филармонии состоялась премьера кантаты для солистов, мужского хора и инструментального ансамбля «Петроглифы», написанной карельским композитором Полиной Крышень по просьбе хора. 30 марта кантата будет завершать программу концерта.

За два года, стремительно промчавшиеся с последнего концерта, посвящённого теме петроглифов, в жизни этого объекта ЮНЕСКО произошёл ряд приятных изменений: они стали официальным туристским маршрутом, ведутся работы по благоустройству территорий вокруг этих объектов, создан Центр по управлению петроглифами Карелии, а Михаил Леонидович Гольденберг выпустил книгу «В гости к петроглифам Карелии», которая и дала название концерту, что состоится 30 марта.

В фойе перед большим залом филармонии Михаил Гольденберг планирует провести автограф-сессию. Здесь же можно будет приобрести брендированные футболки с петроглифами и книгу «В гости к петроглифам Карелии», презентация которой пройдёт в рамках концерта.

Но и это ещё не всё. Хоть художественный руководитель и главный дирижёр Мужского камерного хора Алексей Умнов просил не акцентировать на этом внимание, у зрителей будет возможность поздравить маэстро с днём рождения. Только истинный творец, артист и человек, бесконечно преданный своему делу, отмечает день рождения на сцене.

Карельская филармония приглашает всех на вечер мужского хорового пения с полным погружением в легенды наскальных рисунков, одних из самых древних на нашей планете.

Начало в 18:00. Действует «Пушкинская карта». 6+

На правах рекламы. ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. Фото: пресс-служба ГАУ РК «Карельская госфилармония».