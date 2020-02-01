В Карелию пришли снегопады

По прогнозам синоптиков, в Петрозаводске 2 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается снег, днем – небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, днем южный умеренный. Температура ночью -8, -10, к утру повышение до -2, -4. Днем потеплеет до -1, +1.

В целом по Карелии будет облачная погода. Ночью и утром в большинстве районов снег, местами по западным районам сильный. Днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, по южным районам – в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14, местами до -23, на юго-западе -3, -8. Днем воздух прогреется до +2, -3, на севере до -5, -10.

По данным www.gismeteo.ru , в Костомукше 2 февраля будет пасмурно, снег. Температура -13, -7. В Сегеже также пасмурно, снег, температура -16, -5. В Сортавале пасмурно, мокрый снег, температура -2, +2.