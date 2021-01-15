В Карелии заработал бесплатный номер для консультаций в ПФР

Жители Карелии теперь могут получить консультацию специалистов регионального Пенсионного фонда по бесплатному телефонному номеру. Звонить можно по номеру 8-800-600-02-94 в будни с 08:45 до 17:00.

Прежний номер горячей линии 79-55-55, по которому ранее консультировали петрозаводчан, пока продолжит функционировать.

Территориальные органы ПФР в районах также продолжат консультировать местных жителей по телефонам, указанным на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона». (фото roscontrol.com)