15 января 2021, 07:05
От чупы до олонца

В Карелии заработал бесплатный номер для консультаций в ПФР

Жители республики смогут обращаться за консультаций на горячую линию и новый бесплатный номер

Жители Карелии теперь могут получить консультацию специалистов регионального Пенсионного фонда по бесплатному телефонному номеру. Звонить можно по номеру 8-800-600-02-94 в будни с 08:45 до 17:00.

Прежний номер горячей линии 79-55-55, по которому ранее консультировали петрозаводчан, пока продолжит функционировать.

Территориальные органы ПФР в районах также продолжат консультировать местных жителей по телефонам, указанным на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона». (фото roscontrol.com)

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