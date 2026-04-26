В Карелии запустили движение в поддержку медвежонка Ежика

Медвежонок из Иркутской области, над которым издевались браконьеры, обживается на новом месте в Карелии.

В зоопарке в Сортавальском округе, где маленькому хозяину леса помогают залечить травмы после жесткого обращения, запустили движение #КомандаЁжика в поддержку нового обитателя. Авторы инициативы хотят показать, что в мире есть добрые люди, а медвежонок не один, они хотят большей огласки, чтобы виновных нашли и наказали.

«В конце марта на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги произошла история, которая не оставила равнодушными никого. Истощенный медвежонок сам вышел к людям у таежной турбазы. Туристы доставили его в ветгоспиталь иркутского питомника «К-9». Осмотр ветеринаров подтвердил страшное: животному вырвали все резцы и клыки, а многочисленные рубцы, застарелые раны и крайнее истощение говорили о жестоком обращении — скорее всего, медвежонка использовали для притравливания охотничьих собак», - рассказали в паблике Карельского зоопарка.

Медвежонок пока обитает в специально оборудованном вольере, он получает необходимое лечение. В ближайшее время для него построят просторный дом с условиями, максимально приближенными к естественной среде обитания.

Видео поддержки медвежонка начали записывать учащиеся карельских школ, а также создавать добрые рисунки. В Пуйккольской школе ученики 5, 6, 7 классов и начальной школы высказались против жестокого обращения с животными и нарисовали трогательные рисунки медвежат. Акция вышла за пределы Карелии. Видео со словами поддержки присылают из разных городов. К движению присоединился ведущий кулинарно‑познавательной программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди.

Для того, чтобы поддержать медвежонка, предлагают записать короткое видео (15-30 секунд) с добрыми словами для Ежика, либо можно просто показать сердечко или обнять плюшевого медведя. Ролик нужно выложить с хештегом #КомандаЁжика в социальных сетях и отметить Карельский зоопарк.

Ролики обещают показать медвежонку и записать его реакцию на видео. Авторам самых трогательных видеороликов обещают подарки, итоги подведут 15 июня.