07 октября 2023, 11:04
Общество

В Карелии выбирают народного участкового

Победитель регионального отбора представит республику на всероссийском этапе

Второй этап конкурса «Народный участковый» проходит в Карелии. Из 21 претендента до второго тура дошли 10 человек. Один из них будет представлять нашу республику на федеральном уровне.

Жители Карелии могут проголосовать за достойнейшего до 16 октября. Третий этап пройдет в ноябре в формате онлайн-голосования, а победитель наградят 17 ноября. Проголосовать можно на сайте регионального МВД. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson

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Метки: 
новости Карелии
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