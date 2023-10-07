07 октября 2023, 11:04
В Карелии выбирают народного участкового
Победитель регионального отбора представит республику на всероссийском этапе
Второй этап конкурса «Народный участковый» проходит в Карелии. Из 21 претендента до второго тура дошли 10 человек. Один из них будет представлять нашу республику на федеральном уровне.
Жители Карелии могут проголосовать за достойнейшего до 16 октября. Третий этап пройдет в ноябре в формате онлайн-голосования, а победитель наградят 17 ноября. Проголосовать можно на сайте регионального МВД. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson