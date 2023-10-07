В Карелии выбирают народного участкового

Второй этап конкурса «Народный участковый» проходит в Карелии. Из 21 претендента до второго тура дошли 10 человек. Один из них будет представлять нашу республику на федеральном уровне.

Жители Карелии могут проголосовать за достойнейшего до 16 октября. Третий этап пройдет в ноябре в формате онлайн-голосования, а победитель наградят 17 ноября. Проголосовать можно на сайте регионального МВД. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson