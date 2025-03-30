В Карелии возможна гололедица, дорога на Питер будет сухой

По прогнозу гидрометцентра Карелии, завтра по республике будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4°С, местами до -3°С, днем +5, +10°С, по южным районам до +14°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +11, +13°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Для тех, кто выезжает на работу в Санкт-Петербург: дорога будет несложная, сухая. К вечеру небо затянет плотной облачностью, однако обойдется без осадков. К полуночи температура воздуха на трассе снизится до +4, с 8 утра начнет повышаться.

В Санкт-Петербурге поздним вечером и ночью тепло -- +7-8 градусов, без осадков. Завтра в городе на Неве – до +14, переменная облачность, сухо.