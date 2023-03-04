04 марта 2023, 17:09
В Карелии в воскресенье будет прохладно и немного снежно
Ночью местами подморозит до -19 градусов
В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -6, -8. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -19, днем -4, -9.
По сообщению федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -21, днем -7;
В Кондопоге ночью -17, днем -7;
В Медвежьегорске ночью -22, днем -8;
В Олонце ночью -13, днем -2;
В Пудоже ночью -18, днем -6;
В Сегеже ночью -21, днем -9;
В Сортавале ночью -12, днем -3;
В Суоярви ночью -15, днем -6.