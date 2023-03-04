В Карелии в воскресенье будет прохладно и немного снежно

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -6, -8. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -19, днем -4, -9.

По сообщению федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -21, днем -7;

В Кондопоге ночью -17, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -22, днем -8;

В Олонце ночью -13, днем -2;

В Пудоже ночью -18, днем -6;

В Сегеже ночью -21, днем -9;

В Сортавале ночью -12, днем -3;

В Суоярви ночью -15, днем -6.