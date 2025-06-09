В Карелии укрытия от пуль и гранат времен войны сдают в металлолом

В Карелии одни ведут поисковую деятельность на местах боев, поднимают останки погибших в годы Великой Отечественной войны солдат, устанавливают личности красноармейцев, находят родных, а другие пытаются заработать на прошлом нашей страны.

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратилась заместитель командира поискового отряда «Масельгская группа» КРОФ «Эстафета поколений». Она рассказала, как в Медвежьегорском районе вытаскивают бронеколпаки (цельносварная пулестойкая конструкция, служащая для защиты людей внутри от стрелкового поражения и осколков гранат, позволяющая вести прицельный ответный огонь и осуществлять круговой обзор). Поисковики обращались в различные органы, но безрезультатно.

«Вот так вандалы зимой при помощи автомобильных шин, греют бетон и достают бронеколпаки, которые в последующем сдаются в металлолом. В одном месте лес полностью уничтожен пожаром. Обращения в правительство Карелии, полицию, прокуратуру - ни к чему не привели, ссылаются на то, что данные сооружения не являются архитектурной ценностью, а значит, никому не нужны»,

- рассказала Владислава Анатольева.

Защитные сооружения находились на местах боев, где поисковые отряды Карелии находили и поднимали десятки красноармейцев: «Вот такое отношение к памяти погибших у наших граждан».

По словам поисковика, бронеколпаки приготовлены для сдачи в металлолом недалеко от Медвежьегорска. Дорога в лес перекрыта, у местных жителей просто нет возможности проехать в лес для отдыха, видимо, боятся, что кто-то может забрать эти защитные сооружения. © «Петрозаводск говорит»