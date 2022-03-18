В Карелии стартует программа детского кешбэка

С 1 мая стартует новый этап программы детского кэшбэка. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Благодаря программе родители смогут вернуть до 50% стоимости путевки, купленной своему чаду в детский оздоровительный лагерь, но не более 20 тыс. руб. Основное условие – оплата должна быть произведена картой «Мир», зарегистрированной в системе лояльности.

Напомним, деньги вернутся в течение 5 дней. Для семей с несколькими детьми вернуть часть стоимости можно будет с каждой купленной путевки. Продажи детских путевок по программе кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Фото: pixabay.com/ru