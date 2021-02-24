24 февраля 2021, 13:24
Соцсети

В Карелии разыскивают знакомых и друзей погибшего мужчины

Информация о гибели мужчины распространяется в социальной сети

В Карелии пытаются установить людей, которым был знаком Андрей Сергеевич Емельянов. Мужчина был найден погибшим, сообщается в паблике «Подслушано в Птз». Как именно погиб мужчина, где его обнаружили и когда – не раскрывается. Авторов розыска интересуют люди, которые были знакомы с мужчиной в период с ноября 2020 по февраль 2021 года.

 

Отметим, что мужчина с аналогичным именем и фамилией несколько раз в 2020 году объявлялся в розыск полицией – в августе и ноябре. Сообщалось, что мужчину подозревали в  мошенничестве с использованием электронных средств платежа, а также что молодой человек скрылся от суда.

Обсудить
просмотр
182838
Метки: 
новости Карелии
Розыск
Соцсеть
Андрей Емельянов