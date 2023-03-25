В Карелии предпочитают платить по карте, чем живыми деньгами

Эксперты подсчитали, сколько раз жители и гости Карелии воспользовались банковской картой, чтобы снять звонкую монету.

В 2022 году в республике для снятия наличных денег граждане воспользовались платежными картами 7,6 млн раз. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее, подчеркнули в отделении Нацбанка по Карелии. За одну операцию в среднем клиент снимал 12,9 тысяч рублей.

В Карелии возросло количество и объем транзакций по безналичной оплате товаров и услуг. За год держатели карт совершили 149 млн таких операций на сумму 117,5 млрд рублей. В банке отмечают, что за последние пять лет доля безналичных платежей выросла с 84% до 95%, а показатели снятия наличных традиционно снижаются. Многие привыкли оплачивать покупки или рассчитываться за услуги по карте. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»