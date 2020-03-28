В Карелии предлагают не пускать в республику москвичей и питерцев

В Карелии создали петицию, призывающую не пускать туристов в республику в течение нерабочей недели. Местный житель Эдуард Колобов разместил в соцсети петицию, которую подписали 42,5 тысячи человек.

«Часто вижу новости о том что москвичи и питерцы едут в Карелию, что бы переждать эпидемию. И ОЧЕНЬ СТРАШНО, что власть это игнорирует. Причем наши местные власти собрались встречать их с хлебом и солью. Путин сказал всем сидеть дома, ЭТО КАРАНТИН а НЕ КАНИКУЛЫ!»,