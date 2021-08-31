В Карелии на один день ограничат продажу алкоголя

В День знаний в Карелии будет ограничена продажа алкоголя. Напомним, что соответствующие ограничения на оборот алкогольной продукции были введены региональным законом № 1602 от 8 июня 2012 года. Ограничения в Карелии традиционно вводят 1 сентября и 1 июня, в День защиты детей.

Ограничения касаются лишь магазинов. Предприятия общепита в эти дни работают в обычном режиме. Судя по практике прошлых лет, в республике продавать алкоголь 1 сентября могут перестать после 13:00, то есть оставлен промежуток для розничной продажи спиртного с 9 до 13.

По сообщению издания gogov.ru, дополнительные ограничения всегда вводятся на продажу спиртного в магазинах вблизи школ, детских садов и других аналогичных учреждений. В них может действовать полный запрет как на розничную продажу, так и на отпуск спиртного в розлив в заведениях общепита. (фото yakutia.info)