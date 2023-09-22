В Карелии клиенты все чаще бесплатно регистрируют бизнес в Сбере

С начала 2023 года сервис Сбербанка «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС) приобретает все большую популярность у начинающих предпринимателей Карелии. По сравнению с июлем, в августе и сентябре текущего года предприниматели в три раза чаще использовали эту услугу, которая позволяет без визита в ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчётный счет дистанционно.

При подаче документов в электронном виде не нужно платить госпошлину комиссию за открытие счета. Юридическое оформление регистрации бизнеса проходит за один визит в банк.

Сбер развивает сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета – он доступен во всех городских офисах в Карелии по обслуживанию физических лиц. Таким образом, даже в самых отдалённых уголках региона начинающие предприниматели могут зарегистрировать свой бизнес и открыть счет. Все больше клиентов регистрируют бизнес без визита в налоговую – это можно сделать прямо из дома или в офисе Сбера. Также можно оформить электронную подпись и получить токен – USB-носитель для ключа электронной подписи. Сервис сам формирует пакет необходимых документов – так можно сэкономить на оплате госпошлины и открытии счета,

- отметил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.