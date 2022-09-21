21 сентября 2022, 21:31
В Карелии голосованием выбирают лучшие проекты для сельчан
Небольшие населенные пункты республики продолжат благоустраивать
Минсельхоз Карелии проводит голосование на выбор лучшего проекта по благоустройству сельских территорий. Принять в нем участие можно до 30 сентября, перейдя по ссылке, сообщили в пресс-службе ведомства.
От Республики Карелия в конкурсном отборе принимают участие проект по созданию и обустройству детской площадки в Лоймольском сельском поселении Суоярвского района и проект по созданию и обустройству пешеходной и транспортной инфраструктуры в Кааламском поселении Сортавальского района.
Напомним, на территории республики в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020-2022 годах реализованы 62 проекта в небольших населенных пунктах. Фото: mcx.gov.karelia.ru