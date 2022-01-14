В Карелии будут усиленно искать не пристегнутых водителей и пассажиров

Инспекторы ДПС 14-22 января напомнят всем участникам дорожного движения о необходимости пристегиваться ремнями безопасности и использовать детские удерживающие устройства. На это время рейды запланированы во всей республике, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Профилактические мероприятия в этот период будут проходить во всех районах.

В ходе рейдов инспекторы ДПС проверят исполнительность водителей и пассажиров в плане использования ремня безопасности, в том числе на междугородних и международных автобусных маршрутах.

Особое внимание автоинспекторы уделят соблюдению правил перевозки детей-пассажиров в автомобильном транспорте и школьных автобусах. // Фото: Pixabay.com