В Карелии браконьера осудили условно за незаконный вылов рыбы

Прионежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении браконьера, осуществлявшего незаконный вылов рыбы с помощью незаконных орудий лова и с превышением суточной нормы вылова. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

По сообщению пресс-службы Северо-Западного теруправления Росрыболовства, в декабре 2018 года инспекторы обнаружили браконьера вблизи деревни Каскесручей. Мужчина сетями ловил рыбу на маломерном судне с лодочным навесным мотором. К моменту приезда инспекторов браконьер успел поймать 17 лососей и 7 судаков. Своими действиями рыбак причинил ущерб превышающий 255 тысяч рублей.

Согласно приговору мужчина должен возместить всю сумму ущерба. Его сети, навигатор и лодочный мотор конфисковали в доход государства.