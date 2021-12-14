В Финляндии умер известный карельский актер и режиссер Паули Ринне

Сегодня утром после продолжительной болезни умер известный карельский актер, режиссер и музыкант Паули Ринне. Ему было 87 лет. Телекомпания «Ника Плюс» и портал «Петрозаводск говорит» выражают искренние соболезнования родным и близким артиста.

Предлагаем вашему вниманию большое интервью, записанное два года назад, в котором Паули Унович рассказывает о своей жизни.

Паули Унович Ринне — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, певец, один из основателей ансамбля «Манок», заслуженный артист РСФСР, народный артист КАССР. Родился в 1934 году в семье финнов-эмигрантов, приехавших в советскую Карелию в начале 1930-х годов. В 1953 году окончил сельскохозяйственный техникум в Сортавале, затем учился в Ленинградском театральном институте. В 1957 году стал актёром, а в 1974-м — главным режиссёром Карело-Финского драматического театра. С 1995 года проживал в Финляндии.

Фото из архива семьи Ринне.