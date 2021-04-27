В этом году 48 жителей Карелии заключили социальный контракт

Малоимущие трудоспособные жители Карелии имеют право на помощь в трудоустройстве по социальному контракту, сообщает министерство социальной защиты республики.

Заключить контракт имеют право граждане, среднедушевой доход которых, по независящим от них причинам, ниже величины прожиточного минимума.

По такому договору, государство безвозмездно предоставляет лицу денежные средства, а человек, берет на себя обязательства улучшить материальное положение своей семьи.

В 2021 году 48 жителей республики заключили социальный контракт с целью поиска работы. При этом они получили выплату в размере 15 627 рублей.

В рамках контракта эти люди получают профессиональное обучение, в том числе, по таким специальностям как водитель погрузчика, водитель категории «С». Стоимость обучения компенсируется за счет социального контракта – до 30 000 рублей, а граждане получают «стипендию» в размере 7 813 рублей 50 копеек ежемесячно.

Всем, кто заключил социальный контракт с целью поиска работы, с момента трудоустройства будет предоставлена выплата в размере 15 627 рублей ежемесячно, в течение трех месяцев.

Для заключения контракта необходимо обращаться в отделение Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

Подробную информацию о социальном контракте можно получить на официальном сайте Министерства социальной защиты Республики Карелия.

Фото с сайта fs01.cap.ru